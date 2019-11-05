Новый остров возник в Арктике из-за глобального потепления

Старшеклассники из Чувашии вместе со студентом МАИ открыли новый остров в Арктике, который возник в результате глобального потепления. Об этом пишет РИА Новости.

Площадь суши составляет около 110 гектаров. Размер острова — почти два километра в длину и километр в ширину. После того, как остров получит официальное признание гидрографической службы Минобороны РФ, туда поедет научная экспедиция, которая проведет топографическую съемку, подробно его опишет.

Старшеклассники анализировали географические карты и спутниковые снимки района Карского моря, когда обнаружили, что мыс Земляной острова Шмидта лишился связи с основным островом.