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12:23   5 Ноября 2019
Россия

Новый остров возник в Арктике из-за глобального потепления

Новый остров возник в Арктике из-за глобального потепления

Старшеклассники из Чувашии вместе со студентом МАИ открыли новый остров в Арктике, который возник в результате глобального потепления. Об этом пишет РИА Новости.

Площадь суши составляет около 110 гектаров. Размер острова — почти два километра в длину и километр в ширину. После того, как остров получит официальное признание гидрографической службы Минобороны РФ, туда поедет научная экспедиция, которая проведет топографическую съемку, подробно его опишет.

Старшеклассники анализировали географические карты и спутниковые снимки района Карского моря, когда обнаружили, что мыс Земляной острова Шмидта лишился связи с основным островом.

«Предположительно, полоса земли, соединяющая две части суши, исчезла в силу глобального потепления. Вероятнее всего, перешеек состоял из мягкой пористой породы и активное таяние расположившихся рядом ледников его размыло», — считает студент МАИ Артем Макаренко.

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Автор: Виктория Разумовская
#арктика #остров #география #научное открытие

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