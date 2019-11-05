Неплатежи за вывоз мусора со стороны юрлиц в России достигают 65-70%

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что ситуация с оплатой вывоза мусора не меняется, неплатежи со стороны юридических лиц по-прежнему достигают 70%.

Слова Буцаева во вторник со ссылкой на РБК приводит телеканал «360».

«Со стороны населения — от 20 до 35%. Со стороны юридических лиц — 65–70%. В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», - сообщил глава РЭО.

При этом он высказал мнение, что улучшить ситуацию могло бы ужесточение ответственности или изменение формы заключения договоров с юрлицами. В будущем, по словам Буцаева, РЭО надеется собирать до 90% платежей за вывоз мусора, однако на это потребуется минимум пять-восемь месяцев.

При этом глава РЭО привел в пример европейский опыт решения подобных проблем: