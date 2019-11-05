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МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана
12:04   5 Ноября 2019
Весь мир

МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

МИД КНР выступил против санкций США, которые американский Минфин принял в отношении Ирана в понедельник, 4 ноября. Об этом во вторник сообщает ТАСС. 

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан 5 ноября прокомментировал односторонние меры Штатов против Ирана. 

«Китай всегда выступает против односторонних санкций и рестрикций», — цитирует агентство его слова. 

Кроме этого, дипломат выразил надежду, что все стороны будут соблюдать принципы равноправия и взаимоуважения для достижения положительных сдвигов в переговорах. 

Ранее США ввели санкции в отношении нескольких иранцев. В список санкций попал сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтаба. Отмечается, что под односторонние меры также попал штаб вооруженных сил республики. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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