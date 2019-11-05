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12:07   5 Ноября 2019
Россия

Греция выступает за улучшение отношений между Евросоюзом и Россией

Греция выступает за улучшение отношений между Евросоюзом и Россией

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что республика стремится укрепить диалог с Россией и поддерживает инициативы по улучшению отношений между Евросоюзом и РФ. Переговоры Дендиаса с российским коллегой Сергеем Лавровым пройдут 6 ноября.

«Это будет моя первая встреча с господином Лавровым, и мне доставляет большое удовольствие, что мы сможем подробно обсудить вопросы, которые нас беспокоят», — сказал он в интеврью РИА Новости.

Глава МИД отметил, что Москва и Афины сохраняют исторические узы дружбы и сотрудничества. По словам Дендиаса, Греция всегда вела диалог с РФ даже при трудностях в отношениях с Западом, как, например, в последние годы.

Отвечая на вопрос о санкциях, министр подчеркнул, что Греция, как страна-участник ЕС, связана решениями, принятыми в его рамках. Дендиас сказал, что Греция входит в число тех стран, кто больше всего пострадал от включения сельхозпродукции в российские контрмеры.

Греция считает, что Евросоюзу следует поддерживать хорошие отношения с Россией, подчеркнул глава МИД.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #греция

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