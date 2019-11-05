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11:55   5 Ноября 2019
Весь мир

Жертвами взрыва на севере Италии стали трое спасателей

Жертвами взрыва на севере Италии стали трое спасателей

Взрыв в нежилом здании технического назначения произошел на севере Италии в ночь с понедельника на вторник в тот момент, когда там работали сотрудники пожарной службы, тушившие возгорание.

Изначально местные СМИ сообщали, что в результате взрыва погибли двое пожарных, а также три человека – карабинер и двое пожарных – пострадали и были госпитализированы. Однако, в ходе разбора завалов было обнаружено тело третьего сотрудника спасательной службы, погибшего при взрыве. Об этом во вторник утром сообщает агентство ANSA.

По факту гибели троих спасателей прокуратура начала расследование. Подробности произошедшего уточняются.

 

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Автор: Александр Люблинский
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