Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

 Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»

Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»
Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

 Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий
МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана
Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

 Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»

Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»
Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

 Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий
МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана
11:47   5 Ноября 2019
Россия

Представители Грузии и РФ планируют встречу в Чехии в конце ноября

Представители Грузии и РФ планируют встречу в Чехии в конце ноября

Представители Грузии и РФ планируют встречу в Чехии в конце ноября. Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

По словам Абашидзе, в Праге планируется встреча с российским сенатором Григорием Карасиным. Предварительно встреча намечена на 28 ноября. Абашидзе также отметил, что в ходе переговоров будут обсуждать тему связи России и Грузии в разных сферах, а также возобновление авиасообщения между странами, которое было прекращено в июле 2019 года после указа президента РФ Владимира Путина. 

Дипломатические отношения между РФ и Грузией не поддерживаются более десяти лет после того, как Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Диалог ведется в рамках Женевских дискуссий, переговоры между Григорием Карасиным и Зурабом Абашидзе проходят в Праге с 2012 года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #карасин #грузия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...