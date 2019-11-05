Представители Грузии и РФ планируют встречу в Чехии в конце ноября. Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

По словам Абашидзе, в Праге планируется встреча с российским сенатором Григорием Карасиным. Предварительно встреча намечена на 28 ноября. Абашидзе также отметил, что в ходе переговоров будут обсуждать тему связи России и Грузии в разных сферах, а также возобновление авиасообщения между странами, которое было прекращено в июле 2019 года после указа президента РФ Владимира Путина.

Дипломатические отношения между РФ и Грузией не поддерживаются более десяти лет после того, как Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Диалог ведется в рамках Женевских дискуссий, переговоры между Григорием Карасиным и Зурабом Абашидзе проходят в Праге с 2012 года.