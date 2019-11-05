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11:48   5 Ноября 2019
Россия

Новак сообщил об ожидаемом приросте потребления электроэнергии

Новак сообщил об ожидаемом приросте потребления электроэнергии

Министерство энергетики РФ по результатам текущего года ожидает роста электропотребления в стране на 1%. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак в ходе встречи с членами фракции «Единая Россия» в Государственной думе, пишет 5 ноября РИА Новости. 

Во вторник Новак в рамках своего выступления прокомментировал возможный прирост потребления энергии. 

«В этом году мы ожидаем порядка 1%», — заявил он.

Согласно данным «Системного оператора ЕЭС» потребление электроэнергии в РФ выросло на 1,6%, если сравнивать с 2017 годом, до 1,076 триллиона киловатт-час. При этом выработка энергии составила 1,092 триллиона киловатт-час и увеличилась на 1,7%. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #новак #политика #общество

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