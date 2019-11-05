Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана

Власти Китая выступают против односторонних санкций. В Пекине уверены, что подобные меры не помогут в решении проблем.

«Китай всегда выступал и выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. Мы считаем, санкции никаким образом не могут решить проблему, лишь переговоры являются правильным путем», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Дипломат надеется, что Иран и США урегулируют свои разногласия с помощью диалога, опираясь на взаимное доверие и уважение.

Напомним, Минфин США 4 ноября сообщил, что в силу вступает новый пакет санкций. Под ограничительные меры попали девять граждан Ирана, в частности, сын верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также против генштаба вооруженных сил республики. В МИД Ирана назвали новые санкции бесполезными.