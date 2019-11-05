Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

 Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»

Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»
Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

 Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий
МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана
Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

 Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»

Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»
Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

 Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий
МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана
11:56   5 Ноября 2019
Весь мир

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана

Власти Китая выступают против односторонних санкций. В Пекине уверены, что подобные меры не помогут в решении проблем. 

«Китай всегда выступал и выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. Мы считаем, санкции никаким образом не могут решить проблему, лишь переговоры являются правильным путем», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Дипломат надеется, что Иран и США урегулируют свои разногласия с помощью диалога, опираясь на взаимное доверие и уважение.

Напомним, Минфин США 4 ноября сообщил, что в силу вступает новый пакет санкций. Под ограничительные меры попали девять граждан Ирана, в частности, сын верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также против генштаба вооруженных сил республики. В МИД Ирана назвали новые санкции бесполезными.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #санкции #иран #китай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...