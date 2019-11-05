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11:37   5 Ноября 2019
Россия

Путин разрешил ФСИН готовить сотрудников для других стран

Путин разрешил ФСИН готовить сотрудников для других стран

Российский лидер Владимир Путин разрешил ФСИН России готовить сотрудников пенитенциарных учреждений для других стран. Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 5 ноября.

Ранее Минюст разработал проект президентского указа, дающего право образовательным организациям ФСИН готовить кадры для пенитенциарных служб иностранных государств.

Накануне Путин уволил десять генералов Следственного комитета, МВД и МЧС.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #указ #фсин

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