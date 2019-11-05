Путин разрешил ФСИН готовить сотрудников для других стран

Российский лидер Владимир Путин разрешил ФСИН России готовить сотрудников пенитенциарных учреждений для других стран. Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 5 ноября.

Ранее Минюст разработал проект президентского указа, дающего право образовательным организациям ФСИН готовить кадры для пенитенциарных служб иностранных государств.

Накануне Путин уволил десять генералов Следственного комитета, МВД и МЧС.