Суд приговорил главу томской ячейки «Свидетелей Иеговы»* к шести годам колонии

Суд приговорил главу томской ячейки экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* к шести годам колонии. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Следствие установило, что мужчина, являясь главой ячейки «Свидетелей Иеговы»*, зная о том, что Верховный суд признал деятельность организации экстремистской, с апреля 2017 по июнь 2018 года активно продолжал ее работу. Обвиняемый созывал собрания, организовывал религиозные выступления, собирал деньги под видом пожертвований, проповедовал. При этом он пытался все это скрыть.

Мужчина своей вины не признает, от дачи показаний отказался.

*Запрещенная в России экстремистская организация