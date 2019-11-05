Роспотребнадзор рассказал, чем микрозаймы опасны для россиян. По словам экспертов ведомства, у граждан РФ низкий уровень финансовой грамотности, что заставляет их обращаться за деньгами в микрофинансовые организации.

Кроме того, в числе рисков — снижение процента положительных решений о выдаче микрозаймов теми организациями, которые включены в госреестр, а также повышение количества обращений к «теневым» организациям.

По данным ведомства, ряд микрофинансовых организаций предоставляет безработным гражданам РФ дорогие микрозаймы, после чего сумма долга у людей только растет. Исследование показывает, что большинство из тех, кто берут микрозаймы, имеют низкий уровень финансовой грамотности и не до конца понимают, откуда брать деньги на их погашение. Кроме того, Роспотребнадзор отмечает, что ряд микрофинансовых организаций может неправомерно пользоваться персональными данными клиентов.