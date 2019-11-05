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11:33   5 Ноября 2019
Весь мир

Анджелина Джоли была эвакуирована со съемок фильма из-за сообщения о мине

Анджелина Джоли была эвакуирована со съемок фильма из-за сообщения о мине

Голливудская актриса Анджелина Джоли, а также звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден были эвакуированы со съемок фильма «Вечные» на Канарских островах в связи с найденной неразорвавшейся миной. Об этом сообщает портал The Sun во вторник, 5 ноября. 

По словам источника издания, неизвестно, что могло бы случиться, если бы не был обнаружен снаряд. 

«К счастью, всех вовремя перевезли в безопасное место, а эксперты предприняли необходимые меры», —цитирует издание слова источника. 

Отмечается, что мина, скорее всего, была заложена со времен Второй мировой войны. 

Издание напоминает, что в фильме «Вечные» также снимаются известные актеры Сальма Хайек и Кит Харрингтон. Картина выйдет на большие экраны в ноябре 2020 года.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #голливуд

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