Анджелина Джоли была эвакуирована со съемок фильма из-за сообщения о мине

Голливудская актриса Анджелина Джоли, а также звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден были эвакуированы со съемок фильма «Вечные» на Канарских островах в связи с найденной неразорвавшейся миной. Об этом сообщает портал The Sun во вторник, 5 ноября.

По словам источника издания, неизвестно, что могло бы случиться, если бы не был обнаружен снаряд.

«К счастью, всех вовремя перевезли в безопасное место, а эксперты предприняли необходимые меры», —цитирует издание слова источника.

Отмечается, что мина, скорее всего, была заложена со времен Второй мировой войны.

Издание напоминает, что в фильме «Вечные» также снимаются известные актеры Сальма Хайек и Кит Харрингтон. Картина выйдет на большие экраны в ноябре 2020 года.