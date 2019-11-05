«КП» узнала гонорары российских звезд за корпоративы

Большинство популярных российских музыкантов, артистов и телеведущих требуют за свои выступления на корпоративах гонорары в несколько миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Газета связалось с менеджерами звезд и узнала стоимость их выступлений. Очень востребованной оказалась певица Полина Гагарина — гонорар за корпоратив в декабре составит три с половиной миллиона рублей. За такие же деньги готовы выступить Дима Билан и Николай Басков.

Светлана Лобода обойдется заказчикам за 4,9 миллиона рублей, выступление за границей обойдется дороже. Еще больше берет Григорий Лепс — семь миллионов рублей (после 20 декабря корпоратив обойдется дороже).

Алла Пугачева рассматривает каждый заказ индивидуально, стоимость доходит и до 21 миллиона рублей. Однако в новогоднюю ночь ни сама артистка, ни ее супруг Максим Галкин не работают. Группировка «Ленинград» сыграет 31 декабря за 21 миллион рублей, но в другие дни выступления буду стоить в три раза ниже.