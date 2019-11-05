Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Более трети государственных предприятий Украины власти страны собираются ликвидировать «за ненадобностью».

Об этом во вторник, 5 ноября, в интервью изданию «Цензор.нет»заявил глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Отправить в ликвидацию планируется 1261 предприятие. Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне «Укрспирт» есть такие заводы», - заявил он, в частности.

При этом министр отметил, что в настоящее время в стране насчитывается порядка трех тысяч госпредприятий, все они были классифицированы по трем основным категориям: - стратегические предприятия, предприятия, подлежащие приватизации, и предприятия, которые будут ликвидированы.

Ведомства Милованова, по его словам, занимается согласованием списков существующих государственных предприятий и выяснением у каждого из центральных органов власти назначение того или иного актива. По словам Милованова, государство должно быть арбитром, а не игроком в экономике.