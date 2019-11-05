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11:34   5 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Более трети государственных предприятий Украины власти страны собираются ликвидировать «за ненадобностью».

Об этом во вторник, 5 ноября, в интервью изданию «Цензор.нет»заявил глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Отправить в ликвидацию планируется 1261 предприятие. Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне «Укрспирт» есть такие заводы», - заявил он, в частности.

При этом министр отметил, что в настоящее время в стране насчитывается порядка трех тысяч госпредприятий, все они были классифицированы по трем основным категориям: - стратегические предприятия, предприятия, подлежащие приватизации, и предприятия, которые будут ликвидированы.

Ведомства Милованова, по его словам, занимается согласованием списков существующих государственных предприятий и выяснением у каждого из центральных органов власти назначение того или иного актива. По словам Милованова, государство должно быть арбитром, а не игроком в экономике.

«Это означает, что государство не должно управлять государственными предприятиями. Они не должны играть большую роль. Конечно, будут исключения. У арбитра должны быть инструменты», - подчеркнул министр.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #политика #весь мир #власти #министерства

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