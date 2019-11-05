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10:57   5 Ноября 2019
Россия

Восемь человек пострадали в результате крупного ДТП в Ставропольском крае

Восемь человек пострадали в результате крупного ДТП в Ставропольском крае

Восемь человек пострадали в результате крупного ДТП в Ставропольском крае. На трассе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии автобус вылетел с трассы и врезался в дерево.

Как сообщает МЧС, микроавтобус ехал из Ростова в Баку, в нем находились девять граждан Азербайджана. Пострадали восемь человек, шесть из которых находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии, решается вопрос об их переводе из Благодарненской районной больницы в травматологический центр первого уровня в Ставрополье. 

Как уточняет региональный минздрав, всем пострадавшим оказывают необходимую врачебную помощь, передает РИА Новости. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дтп #чп #ставрополье

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