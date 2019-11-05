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11:05   5 Ноября 2019
Россия

Номера в российских отелях подешевели почти на 20%

Номера в российских отелях подешевели почти на 20%

Номера в российских гостиницах за последние девять месяцев подешевели на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В среднем остаться на сутки стоит 5,6 тысячи рублей, пишет газета «Известия».

Больше всего отели подешевели в Москве (на 55%), Санкт-Петербурге (на 17%) и в Сочи (на 20%). По словам экспертов, это может быть связано с тем, что в прошлом году цены были наоборот завышены из-за Чемпионата мира по футболу. Кроме того, в тот период были построены новые отели. Это сказалось на конкуренции, поэтому отельерам пришлось снизить цены.

Согласно статистике Росстата, ежегодно в России появляется тысяча новых отелей. При этом перед ЧМ-2018, за три года, с 2016 по 2018 годы, их стало больше на восемь тысяч. Консалтинговые компании предполагают, что в ближайшие несколько лет цены на номера в гостиницах буду расти в пределах 5%.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #отели #общество #отельеры

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