Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«КП» узнала гонорары российских звезд за корпоративы

«КП» узнала гонорары российских звезд за корпоративы

 Номера в российских отелях подешевели почти на 20%

Номера в российских отелях подешевели почти на 20%
Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявила украинский политик

Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявила украинский политик

 Украина готова к прекращению транзита газа с Россией, заявили в Киеве

Украина готова к прекращению транзита газа с Россией, заявили в Киеве
Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

 Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип
«КП» узнала гонорары российских звезд за корпоративы

«КП» узнала гонорары российских звезд за корпоративы

 Номера в российских отелях подешевели почти на 20%

Номера в российских отелях подешевели почти на 20%
Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявила украинский политик

Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявила украинский политик

 Украина готова к прекращению транзита газа с Россией, заявили в Киеве

Украина готова к прекращению транзита газа с Россией, заявили в Киеве
Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

 Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип
10:48   5 Ноября 2019
Россия

Эксперты ОНФ назвали города с самыми плохими и хорошими дорогами

Эксперты ОНФ назвали города с самыми плохими и хорошими дорогами

 

Самые безопасное дороги в Белгороде и Казани, самые качественные — в Тюмени. Последнее место по безопасности и общему состоянию дорог занимает Калуга. Таковы данные мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые приводит РИА Новости.

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» с апреля по сентябрь текущего года проинспектировали дороги в 56 российских городах. В 33 городах общественники также проверили доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями. По словам координатора проекта ОНФ, депутата Александра Васильева, качество дорог, по сравнению с прошлыми годами, в России улучшилось.

По качеству дорожной разметки, обустройству пешеходных переходов и освещению лидирует Белгород. Вторую строчку по безопасности дорог занимает Казань, третью — Пермь.

Эксперты ОНФ назвали города с самыми плохими и хорошими дорогами

На последнем месте в рейтинге Калуга. По данным ОНФ, там нет разметки на дорогах, в том числе на пешеходных переходах, а ямы есть даже в центре города. На одну строчку выше находится Йошкар-Ола, чуть лучше ситуация в Курске. Самые качественные дороги оказались в Тюмени, на втором месте — Белгород. На третьей строчке расположился Барнаул. По данным ОНФ, качество дорог в этом городе серьезно улучшилось за последние два года.

Замыкает рейтинг Калуга: состояние дорог там стабильно ухудшается с 2015 года. Низкий уровень доступности городской среды общественники зафиксировали в Чите и Владивостоке. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #дороги #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...