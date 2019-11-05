Эксперты ОНФ назвали города с самыми плохими и хорошими дорогами

Самые безопасное дороги в Белгороде и Казани, самые качественные — в Тюмени. Последнее место по безопасности и общему состоянию дорог занимает Калуга. Таковы данные мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые приводит РИА Новости.

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» с апреля по сентябрь текущего года проинспектировали дороги в 56 российских городах. В 33 городах общественники также проверили доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями. По словам координатора проекта ОНФ, депутата Александра Васильева, качество дорог, по сравнению с прошлыми годами, в России улучшилось.

По качеству дорожной разметки, обустройству пешеходных переходов и освещению лидирует Белгород. Вторую строчку по безопасности дорог занимает Казань, третью — Пермь.

На последнем месте в рейтинге Калуга. По данным ОНФ, там нет разметки на дорогах, в том числе на пешеходных переходах, а ямы есть даже в центре города. На одну строчку выше находится Йошкар-Ола, чуть лучше ситуация в Курске. Самые качественные дороги оказались в Тюмени, на втором месте — Белгород. На третьей строчке расположился Барнаул. По данным ОНФ, качество дорог в этом городе серьезно улучшилось за последние два года.

Замыкает рейтинг Калуга: состояние дорог там стабильно ухудшается с 2015 года. Низкий уровень доступности городской среды общественники зафиксировали в Чите и Владивостоке.