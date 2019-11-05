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10:30   5 Ноября 2019
Россия

Девятимесячная девочка из Магнитогорска отравилась крысиным ядом

Девятимесячная девочка из Магнитогорска отравилась крысиным ядом

Девятимесячная девочка из Магнитогорска отравилась крысиным ядом и попала в больницу. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 2 ноября. Ребенка госпитализировали с острым отравлением. Медики выяснили, что девятимесячная девочка отравилась крысиным ядом. Следственный комитет инициировал проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства. 

Сейчас девочка находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #чп #магнитогорск

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