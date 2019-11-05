Девятимесячная девочка из Магнитогорска отравилась крысиным ядом и попала в больницу. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 2 ноября. Ребенка госпитализировали с острым отравлением. Медики выяснили, что девятимесячная девочка отравилась крысиным ядом. Следственный комитет инициировал проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.

Сейчас девочка находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.