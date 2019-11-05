Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети. Представители Facebook отметили, что таким образом они попытались прояснить информацию о продуктах, которые делает компания.

«Мы вводим новый логотип компании и проводим различие между компанией Facebook и приложением Facebook, которое сохранит свой собственный бренд», — сказано в сообщении.

Основными сервисами Facebook называет приложение Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra. Все они имеют общую инфраструктуру, а разработчики зачастую работают вместе.

Напомним, Марк Цукерберг основал компанию и соцсеть Facebook в 2004 году.