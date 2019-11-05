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 Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип
10:35   5 Ноября 2019
Весь мир

Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети. Представители Facebook отметили, что таким образом они попытались прояснить информацию о продуктах, которые делает компания.

«Мы вводим новый логотип компании и проводим различие между компанией Facebook и приложением Facebook, которое сохранит свой собственный бренд», — сказано в сообщении. 

Основными сервисами Facebook называет приложение Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra. Все они имеют общую инфраструктуру, а разработчики зачастую работают вместе.

Напомним, Марк Цукерберг основал компанию и соцсеть Facebook в 2004 году. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#соцсети #facebook #цукерберг

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