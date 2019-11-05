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10:25   5 Ноября 2019
Весь мир

NI рассказал о зависимости США от российских ракетных двигателей РД-180

NI рассказал о зависимости США от российских ракетных двигателей РД-180

Американское аналитический журнал  National Interest заявил о зависимости космической программы Соединенных Штатов от российских двигателей РД-180.

В статье «Новая космическая гонка началась, и Россия лидирует», журналисты назвали РФ «угрозой» для американской безопасности. Отмечается, что для снижения «опасной зависимости от противника» Конгресс США решил прекратить использовать ракетные двигатели из России к 31 декабря 2022 года.

При этом издание не исключает отсрочку до 2024 года, хотя сейчас идет отбор двух поставщиков ракет-носителей американской сборки.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #рд-180

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