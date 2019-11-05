Пропавшего с российского танкера моряка в Находке разыскивают глубоководным аппаратом. ЧП произошло в порту города Находки 2 октября, на танкере «Залив Америка» случился хлопок газа, в результате чего погибли два человека и один числится пропавшим без вести, хотя спасатели видели как он утонул.

Сейчас тело погибшего моряка разыскивают при помощи глубоководного аппарата и буксира. Спасатели и водолазы обследовали более 20 тысяч «квадратов» акватории и 15 километров на берегу. Работа осложняется тем, что в месте поисков сильное течение, которое может как унести тело в воду, так и выбросить его на берег.

Поиски будут вестись в течение всей недели, отметили в Росморречфлоте.