Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«КП» узнала гонорары российских звезд за корпоративы

«КП» узнала гонорары российских звезд за корпоративы

 Номера в российских отелях подешевели почти на 20%

Номера в российских отелях подешевели почти на 20%
Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявила украинский политик

Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявила украинский политик

 Украина готова к прекращению транзита газа с Россией, заявили в Киеве

Украина готова к прекращению транзита газа с Россией, заявили в Киеве
Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

 Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип
«КП» узнала гонорары российских звезд за корпоративы

«КП» узнала гонорары российских звезд за корпоративы

 Номера в российских отелях подешевели почти на 20%

Номера в российских отелях подешевели почти на 20%
Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявила украинский политик

Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявила украинский политик

 Украина готова к прекращению транзита газа с Россией, заявили в Киеве

Украина готова к прекращению транзита газа с Россией, заявили в Киеве
Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

 Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип
10:11   5 Ноября 2019
Россия

Пропавшего с российского танкера моряка в Находке разыскивают глубоководным аппаратом

Пропавшего с российского танкера моряка в Находке разыскивают глубоководным аппаратом

Пропавшего с российского танкера моряка в Находке разыскивают глубоководным аппаратом. ЧП произошло в порту города Находки 2 октября, на танкере «Залив Америка» случился хлопок газа, в результате чего погибли два человека и один числится пропавшим без вести, хотя спасатели видели как он утонул. 

Сейчас тело погибшего моряка разыскивают при помощи глубоководного аппарата и буксира. Спасатели и водолазы обследовали более 20 тысяч «квадратов» акватории и 15 километров на берегу. Работа осложняется тем, что в месте поисков сильное течение, которое может как унести тело в воду, так и выбросить его на берег.

Поиски будут вестись в течение всей недели, отметили в Росморречфлоте. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #находка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...