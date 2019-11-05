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10:19   5 Ноября 2019
Россия

Понятие «военная тайна» могут вернуть в России

Понятие «военная тайна» могут вернуть в России

Российское оборонное ведомство может вернуть понятие «военная тайна». Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на источники. На данный момент специалисты изучают правовые аспекты, а также перечень сведений, которые признают военной тайной.

Скорее всего, под термин «тайна в области обороны» попадут сведения о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планов мобилизации. Сейчас эта информация относится государственной тайне.

«Военная тайна» будет касаться исключительно военнослужащих. Допущенные к этим данным люди получат определенные привилегии, но разглашение может грозить уголовным преследованием.

Изменения было решено внести, так как  закон «О гостайне» не в полной мере учитывает армейскую специфику. 

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Автор: Виктория Разумовская
#минобороны #гостайна #военная тайна

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