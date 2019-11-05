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Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

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10:47   5 Ноября 2019
Весь мир

Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

Альфа-банк проводит внутреннее расследование после утечки данных клиентов

Персональные данные держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахования» были выставлены на продажу на одном из специализированных сайтов.

Об этом во вторник утром сообщает РБК, отмечая, что объявление о продаже, в котором продавец указал, что располагает свежими данными примерно 6,5 тысяч человек, было опубликовано еще 31 октября.

При этом РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Альфа-банка сообщает, что на данный момент известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов. При этом в кредитной организации уточнили, что утечка данных клиентов не угрожает средствам на их счетах в банке.

«В Альфа-банке подтверждают, что выявили факт распространения в теневом интернете персональных данных небольшого числа своих клиентов. На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов», - сообщил журналистам представитель банка.

При этом он добавил, что по факту произошедшего в банке проводится внутреннее расследование, целью которого является выявление масштаба инциденте и того, при каких обстоятельствах персональные данные клиентов попали в руки третьих лиц.

К настоящему моменту установлено, что причиной утечки данных стало не нарушение защиты корпоративной информационной системы кредитной организации и не подвергает угрозе счета клиентов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #расследование #общество #альфа-банк #утечка данных

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