Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь решила излить «либеральную» душу в эфире «Дождя». В интервью основателю холдинга Наталье Синдеевой он рассказала о выдуманных политических преследованиях и «готовности» государства оставить ее без одежды.

Журналист во время беседы затронула тему штрафов, которые были назначены Соболь по итогам летних акций, проходивших в Москве, и разбирательства с компанией «Московский школьник». По ее словам, общая сумма санкций превышает 100 миллионов рублей. Поскольку разбирательства продолжаются, то она может вырасти.

Юрист назвала эти дела «политическими», призванными сделать ее невыездной. Ситуация для нее оказалась безвыходной, однако она готова к «жестким действиям» судебных приставов, которые, по ее мнению, отнимут у нее буквально все. Вместе с тем, собирать деньги с россиян посредством ФБК Соболь не будет, так как сумма слишком большая.

«Они [приставы] могут прийти домой, они имеют право доступа в жилище, фактически то же самое, как следователи, они могут вломиться в квартиру и могут опечатывать имущество. Условно говоря, они могут арестовать даже собаку, потому что по Гражданскому кодексу это имущество. То есть они могут взять, не знаю, пальто, еще что-то. Квартиру забрать не получится, так как она принадлежит мужу. У меня фактически нет имущества», — жаловалась Соболь в эфире.

Она заявила, что сотрудники ФССП будут приходить чуть ли не каждую неделю, описывать все имущество, забирать одежду, посуду и ноутбук дочери. Однако это в корне неверная трактовка Гражданского кодекса, на который она опирается, заметили в Nation news.

В статьях 79 Федерального закона № 229 «Об исполнительном производстве» и 446 Гражданского процессуального кодекса РФ нельзя взыскать предметы обычной домашней обстановки, вещи личного пользования, то есть одежду, обувь и прочее, за исключением драгоценностей и предметов роскоши.

Как показывает судебная практика, судьи зачастую исключают из списка бытовую технику и электронику. С ноутбуком же достаточно доказать, что дочь без него не сможет учиться. То есть судебные приставы не будут обдирать Соболь «как липку». Она попросту выставляет себя «жертвой режима».

К тому же, она работает юристом, поэтому должна это знать, понимать и уметь применять на практике. Напрашивается вывод: либо Соболь плохо знает законы, либо специально притворяется жертвой, либо сразу все. Учитывая любовь «оппозиции» к манипуляции и оперированию неуместными фактами, скорее всего причина столь абсурдных заявлений кроется в последнем.

Напомним, что за организацию серии незаконных митингов в столице суд обязал сотрудницу ФБК выплатить 1,23 миллиона рублей штрафа. Также по иску «Московского школьника» были наложены санкции в размере 88 миллионов рублей, которые Соболь поделила со своим начальником Алексеем Навальным.

Телеканал «Дождь» связан с Государственным департаментом США. Также как и «Радио Свобода» или «Голос Америки» он является государственным СМИ Штатов, который распространяет проамериканскую повестку, следует из рассекреченного отчета Agency for Global Media.