Кредитный бум ожидается в России

Снижение потребительского спроса в 2020 году, которое Минэкономразвития связывало со снижением объемов потребкредитования, вряд ли случится. Прогнозы кабмина в этой сфере спутали последние действия Центробанка, снизившего ставку рефинансирования с 7 до 6,5%, пишет «Парламентская газета».

Минэкономразвития в своих прогнозах предполагал, что в следующем году произойдет охлаждение потребительского спроса из-за замедления темпов кредитования населения. Ведомство подсчитало, в следующем году рост объема оборота розничной торговли может замедлиться до 0,6%.

Сенатор Сергей Рябухин считает, что после того, как ЦБ снизил ключевую ставку на полпроцентных пункта, а глава МЭР Максим Орешкин призвал регулятора быть еще смелее, возникли предпосылки для разворота неблагоприятного прогноза на 180 градусов.

«Ключевая ставка ЦБ снижается, что означает закономерное уменьшение банковских процентов и последующий рост объемов ипотечного кредитования», — отметил он.

В сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике говорится, что по мере снижения стоимости банковского фондирования и уменьшения доходности альтернативных финансовых инструментов до конца текущего года можно ожидать формирования устойчивой тенденции к снижению кредитных ставок.

При этом регулятор обуславливает процесс растущей конкуренцией между банками за качественных заемщиков. Дело в том, что за последние шесть месяцев объем кредитов, выданных физлицам, в России увеличился до 16 триллионов рублей. С этой цифрой выросла и сумма необеспеченных займов.

Защитить граждан от излишней закредитованности помогут новые правила расчета банками и микрофинансовыми организациями (МФО) предельной долговой нагрузки физлиц, которые вступили в силу 1 октября.