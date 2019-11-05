Военный эксперт отметил, что военные РФ находятся в Сирии по просьбе Дамаска

Военный эксперт Сергей Хатылев рассказал о целях российских военных на территории Сирии. Он побеседовал на эту тему с «ПолитЭкспертом».

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения Военно-воздушных сил РФ напомнил, что Военно-морской флот России базируется в городе Тартус, так что российские моряки должны быть знакомы с этим регионом. Это же стало основной причиной проведения в Средиземном море учений ВКС и ВМФ.

«Раз там находятся российские подразделения и части, соответственно, они осуществляют боевую подготовку и проводят различные военные мероприятия. Стоит отметить, что наша база располагается рядом с другим государством и мы находимся там законно по просьбе сирийского правительства. Россия в рамках закона и полномочий выполняет штатные действия, проводит организацию боевой подготовки, например, тактические учения, стрельбу и другие подобные тренировки, соответствующие нашей доктрине», — уточнил он.

Также российская сторона оказывает правительству арабской республики политическую и юридическую поддержку.

«Здесь идет целенаправленная, объективная, всесторонняя помощь в организации процессов примирения, помощь в восстановлении и организации нарушенного хозяйства и обороноспособности страны. Россия осуществляет целый комплекс мероприятий», — указал военный специалист.

Стоит отметить, что Дамаску и сирийцам всецело помогает только Россия, на ограниченных территориях оказывает поддержку Турция. Такое отношение резко контрастирует с намерениями Запада, который преследует в регионе собственные интересы, играя на «борьбе» с терроризмом.

Напомним, что Москва и Турция подписали меморандум о взаимопонимании. Документ призван поспособствовать скорейшему урегулированию конфликта в Сирии, освобождению территории от курдских вооруженных формирований и расселению беженцев. В рамках соглашения Россия и Турция проводит совместное патрулирование 30-километровой зоны безопасности.