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Трамп заявил, что планирует продолжить диалог с Северной Кореей

Трамп заявил, что планирует продолжить диалог с Северной Кореей

 Эксперт считает, что следующий президент США продолжит воровать сирийскую нефть

Эксперт считает, что следующий президент США продолжит воровать сирийскую нефть
9:15   5 Ноября 2019
Весь мир

Трамп заявил, что планирует продолжить диалог с Северной Кореей

Трамп заявил, что планирует продолжить диалог с Северной Кореей

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что намерен продолжить усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он упомянул в письме с соболезнованиями президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину по поводу смерти его матери.

Письмо передал помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен во время встречи на саммите АСЕАН+3 в Бангкоке.

В письме Трамп выразил соболезнования Мун Чжэ Ину в связи со смертью матери. Кроме того, он заявил о готовности дальше работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. В нем президент США выразил надежду, что Вашингтон и Сеул смогут вместе добиться поставленной цели.

«США и Южная Корея неизменно прикладывают усилия, чтобы настал тот день, когда семьи к северу и к югу от демилитаризованной зоны могли воссоединиться», — сказано в послании.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #трамп #корейский полуостров #денуклеаризация

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