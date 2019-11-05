Трамп заявил, что планирует продолжить диалог с Северной Кореей

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что намерен продолжить усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он упомянул в письме с соболезнованиями президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину по поводу смерти его матери.

Письмо передал помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен во время встречи на саммите АСЕАН+3 в Бангкоке.

В письме Трамп выразил соболезнования Мун Чжэ Ину в связи со смертью матери. Кроме того, он заявил о готовности дальше работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. В нем президент США выразил надежду, что Вашингтон и Сеул смогут вместе добиться поставленной цели.