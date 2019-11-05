Ученые Китайского университета в Гонконге доказали, что пассивное курение может привести к патологическим изменениям глаз у детей. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

Специалисты обследовали почти 1,5 тысячи детей, которым было 6-8 лет. Было установлено, что воздействие табачного дыма при пассивном курении истончает сосудистую оболочку глаза. Вред, нанесенный организму, зависит от количества курильщиков в семье и частоты курения.

«Поэтому в следующий раз перед тем, как посетовать на школу и гаджеты как главные угрозы для глаз детей, подумайте, не курите ли вы при них», — сказал Салагай.

Кроме того, по словам замминистра, курение рядом с ребенком негативно сказывается на его психике.