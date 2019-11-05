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8:39   5 Ноября 2019
Россия

Задержаны еще двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

Задержаны еще двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

Правоохранители задержали двух подозреваемых по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Об этом сообщили в СКР во вторник, 5 ноября.

Задержанными оказались 49-летний и 35-летний жители города Белово. Следствие считает, что один из них был водителем. Он доставил преступников к дому погибшего и ждал их примерно в километре. В СКР добавили, что одного подозреваемого уже арестовали, по второму задержанному вопрос об избрании меры пресечения будет решаться 5 ноября. 

Напомним, 31 октября на территории частного дома было обнаружено тело 59-летнего мужчины, которым оказался экс-глава Киселевска и 45-летнего ранее судимого жителя города Белово. Преступники собирались ограбить дом Лаврентьева. Об этом свидетельствуют предметы на месте преступления, в частности, боеприпасы.

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Автор: Виктория Разумовская
#убийство #общество #криминал #киселевск

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