Задержаны еще двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

Правоохранители задержали двух подозреваемых по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Об этом сообщили в СКР во вторник, 5 ноября.

Задержанными оказались 49-летний и 35-летний жители города Белово. Следствие считает, что один из них был водителем. Он доставил преступников к дому погибшего и ждал их примерно в километре. В СКР добавили, что одного подозреваемого уже арестовали, по второму задержанному вопрос об избрании меры пресечения будет решаться 5 ноября.

Напомним, 31 октября на территории частного дома было обнаружено тело 59-летнего мужчины, которым оказался экс-глава Киселевска и 45-летнего ранее судимого жителя города Белово. Преступники собирались ограбить дом Лаврентьева. Об этом свидетельствуют предметы на месте преступления, в частности, боеприпасы.