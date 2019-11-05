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 Эксперт считает, что следующий президент США продолжит воровать сирийскую нефть

Эксперт считает, что следующий президент США продолжит воровать сирийскую нефть
8:50   5 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт считает, что следующий президент США продолжит воровать сирийскую нефть

Эксперт считает, что следующий президент США продолжит воровать сирийскую нефть

Внешняя политика американского президента Дональда Трампа оказалась под угрозой из-за внутренних проблем, связанных с импичментом. Но следующий лидер США, кто бы им не оказался, предпочтет так же грабить нефть в Сирии, считает Виктор Баранец.

«Кто бы ни находился в Белом доме США, нутро американской политики от этого не меняется. Она и при [Бараке] Обаме была грабительской, такой и осталась при Трампе», — цитирует эксперта Nation News

Когда американцы отправились в Сирию восемь лет назад, они прикрывались лозунгами о «борьбе с терроризмом». По мнению Баранеца, на деле же Штаты пытались добиться свержения сирийского лидера Башара Асада и заполучить нефть. 

Эксперт считает, что следующий президент США продолжит воровать сирийскую нефть

Конгресс США политику Трампа критикует. Несмотря на то, что кража сирийской нефти несет Белому дому огромную прибыль, члены Конгресса решили добавить к репутации Трампа очередной минус. К импичменту по поводу «украинского дела» добавились обвинения конгрессменов в том, что президент грабит ресурсы суверенного государства. 

Баранец считает, что грабеж сирийской нефти продолжится, пока сирийская армия не даст американцам отпор. А пока сирийцы окружают нефтеносный район.

«Скорее всего, начнутся боевые действия. Потому что американцы будут обязательно расчищать дорогу для своих нефтеналивников. Сирийцы, я думаю, смогут выкурить американский военный контингент с территории САР»,  — считает эксперт.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #нефть #трамп

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