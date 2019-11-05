Эксперт считает, что следующий президент США продолжит воровать сирийскую нефть

Внешняя политика американского президента Дональда Трампа оказалась под угрозой из-за внутренних проблем, связанных с импичментом. Но следующий лидер США, кто бы им не оказался, предпочтет так же грабить нефть в Сирии, считает Виктор Баранец.

«Кто бы ни находился в Белом доме США, нутро американской политики от этого не меняется. Она и при [Бараке] Обаме была грабительской, такой и осталась при Трампе», — цитирует эксперта Nation News.

Когда американцы отправились в Сирию восемь лет назад, они прикрывались лозунгами о «борьбе с терроризмом». По мнению Баранеца, на деле же Штаты пытались добиться свержения сирийского лидера Башара Асада и заполучить нефть.

Конгресс США политику Трампа критикует. Несмотря на то, что кража сирийской нефти несет Белому дому огромную прибыль, члены Конгресса решили добавить к репутации Трампа очередной минус. К импичменту по поводу «украинского дела» добавились обвинения конгрессменов в том, что президент грабит ресурсы суверенного государства.

Баранец считает, что грабеж сирийской нефти продолжится, пока сирийская армия не даст американцам отпор. А пока сирийцы окружают нефтеносный район.