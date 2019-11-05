«Обстрел» боевиков конвоя США в Сирии продемонстрировал связи Вашингтона и ИГ*, заявили в ГД

Сведения об обстреле американской военной колонны в Сирии свидетельствуют о продолжении связей США с ИГ*, заявил в интервью «Инфореактору» член комитета ГД РФ по обороне Юрий Швыткин.

Депутат заявил, что не верит в обстрел, поскольку американцы «много о чем заявляют», но на деле их информация оказывается ложной. Он напомнил, что такая ситуация была с мнимой «ликвидацией» главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, а также выводом американских войск из Сирии.

Швыткин подчеркивает, что присутствие в заявлениях США двойных стандартов очевидно. По его словам, именно сейчас говорится про обстрел колонны - при этом снаряды рвались в километре от американских солдат.

«США как никто другой в рамках мнимой борьбы с терроризмом используют ИГ* в своих целях. И действия военнослужащих США конечно же были направлены на создание иллюзий реальной борьбы с терроризмом», - подчеркнул парламентарий.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.