Пхеньян ответил на доклад США про список спонсоров терроризма

Присутствие Северной Кореи в списке спонсоров терроризма в докладе внешнеполитического ведомства США о террористической активности в мире за текущий год является «серьезной провокацией». Об этом говорится в заявлении МИД КНДР.

В докладе Госдепартамента США Северная Корея названа в числе стран, которые продолжают быть спонсорами террористической деятельности.

В Пхеньяне заявили, что опубликованный 1 ноября докла о террористической активности в мире за 2018 год, вновь содержит в перечне КНДР. Подчеркивается, что это свидетельствует о том, что Вашингтон погряз в характерной неприязни и по-прежнему ведет враждебную политику в отношении Северной Кореи.

Пхеньян осуждает «пронизанный всяческой ложью и выдумками» доклад и считает его политической провокацией.

Представитель МИД РФ добавил, что Северная Корея против любых проявлений терроризма и какой-либо его поддержки.