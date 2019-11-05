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6:31   5 Ноября 2019
Россия

Минфин РФ рассказал о рекордном росте доходов от повышения НДС

Минфин РФ рассказал о рекордном росте доходов от повышения НДС

Повышение ставки НДС принесет в российский бюджет более двух триллионов рублей, что является для страны рекордным показателем роста доходов. Как пишет РБК, об этом свидетельствуют данные проектировок Минфина, содержащиеся в проекте федерального бюджета.

Ведомство прогнозирует, что в следующем году в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 году - 689 миллиардов рублей, в 2022 - 737 миллиардов рублей.

Ожидается, что ежегодный рост дополнительных поступлений в бюджет составит более семи процентов в 2021 и 2022 годах. Ожидается, что он превысит инфляцию, показатель которой составляет около четырех процентов в год.

В ведомстве отметили, что повышение НДС вызвало рекордный рост доходов уже в текущем году, однако полный эффект стал заметен только во втором квартале 2019.

Ранее ведомство сообщало, что налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года.

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Автор: Олег Королев
#минфин #повышение ндс #доход бюджета

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