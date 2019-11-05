Больше половины жителей США поддерживают импичмент Трампа, показал опрос

Более половины жителей США поддерживают начало процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди респондентов.

Проведенный по заказу газеты WSJ и телеканала NBC опрос демонстрирует, что 55 процентов респондентов согласны с предложением Демократической партии. При этом с достаточностью оснований для проведения процедуры согласны 24 процента.

Около трети участников выступили против того, чтобы инициировать импичмент. Они считают, что Трамп должен исполнять обязанности до истечения срока полномочий.

При этом рейтинг одобрения работы Трампа не менялся и остается в районе 43 процентов.

Ранее сенаторы-демократы инициировали процедуру импичмента, обвинив Трампа в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского для того, чтобы президент Украины начал расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Трамп распространил расшифровку беседы, из который следует, что он действительно просил Зеленского изучить дело Байдена. При этом президент США отметил, что только лишь выполнял свой долг по борьбе с коррупцией.