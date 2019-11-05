МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

Экономика Гайаны может вырасти в следующем году на 86 процентов, пишет Bloomberg со ссылкой на Международный валютный фонд.

Прогнозируемый экономический рост южноамериканского государства в 14 раз выше, чем у Китая. Предполагается, что к такому скачку приведет местонахождение нефтяных запасов американской компанией Exxon Mobil.

В текущем году экономический рост Гайаны прогнозируется на уровне 4,4 процента. Годовой ВВП страны оценивают в четыре миллиарда долларов, однако к 2024 он может достичь 15 миллиардов - при этом в МВФ ожидают, что нефтяной сектор будет составлять 40 процентов экономики южноамериканской страны на протяжении пяти лет.

Подчеркивается, что прозноз может быть скорректирован, поскольку любые колебания в ожидаемых объемах добычи нефти могут спровоцировать большие изменения в экономике Гайаны.