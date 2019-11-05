Турция начала операцию в Сирии из-за поддержки США курдских террористов, считает эксперт

Турция подтвердила главную задачу своей военной операции «Источник мира» ликвидацией курдских боевиков, рассказал ИА «Экономика сегодня» востоковед Андрей Онтиков.

По его словам, на севере Сирии турки выполняю массу задач. Однако, основным адресатом операции является «внутренний турецкий потребитель», поскольку операция «Источник мира» была радужно принята обществом страны.

Онтиков отметил, что Анкара стремится расквитаться с курдскими бандами и нанести военный удар по позициям SDF, а также отрядам так называемой «народной обороны», которых Турция относит к РПК.

«В каком-то смысле турки здесь преуспели, но в этой ситуации есть еще одна проблема, которая заключается в факторе Соединенных Штатов», - подчеркивает эксперт.

По его словам, основная ответственность ложится не на курдов и не на турцию, а на США, которые помогла курдским боевикам и которые поддерживали их действия морально и материально.