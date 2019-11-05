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 Трамп рассказал о переговорах с Россией и Китаям по контролю над вооружениями

Трамп рассказал о переговорах с Россией и Китаям по контролю над вооружениями
4:34   5 Ноября 2019
Весь мир

Трамп рассказал о переговорах с Россией и Китаям по контролю над вооружениями

Трамп рассказал о переговорах с Россией и Китаям по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия и Китай якобы хотят достичь договоренностей с США в сфере контроля над вооружениями. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Трампа, США работает в данном вопросе как с Россией, так и Китаем. Он отметил, что в Вашингтоне рассматривается некое крупное соглашение по контролю над вооружением с Москвой и Пекином, которое не будет касаться прочих стран.

После выхода США из ДРСМД и в скором истечении в феврале 2021 года срока действия СНВ-3 россия призывает Вашингтон продлить последний договор. При этом Китай сразу заявил, что не будет участвовать в подобных переговорах.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил РИА «Новости», что Россия надеется на продолжение существования Договора по открытому небу.

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Автор: Олег Королев
#трамп #дрсмд

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