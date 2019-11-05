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4:04   5 Ноября 2019
Весь мир

Минюст США требует данные об анониме, разоблачающем Трампа

Минюст США требует данные об анониме, разоблачающем Трампа

Министерство юстиции США требует данных об анониме, который готовит разоблачающую книгу о президенте США Дональде Трампе, сообщает New York Times.

По данным газеты, помощник генерального прокурора Джозеф Хант потребовал от издателя документально подтвердить, что аноним не подписывал соглашение о неразглашении секретных данных, а также сообщить, когда и где работал автор произведения. Отмечается, что эти сведения могут быть использованы, чтобы идентифицировать анонимного автора.

Минюст США отмечает, что если аноним действительно является высокопоставленным чиновником, его книга может нарушить обязательства о неразглашении.

В минувшем году газета опубликовала анонимную статью, в которой автор утверждал, что работает в администрации Трампа, однако президента он не поддерживает и старается «действовать в интересах страны». Также чиновник заявлял, что намеренно саботирует распоряжения Трампа. В Белом доме назвали анонима трусом и попытались установить его личность.

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Автор: Олег Королев
#трамп #белый дом

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