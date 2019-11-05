Минюст США требует данные об анониме, разоблачающем Трампа

Министерство юстиции США требует данных об анониме, который готовит разоблачающую книгу о президенте США Дональде Трампе, сообщает New York Times.

По данным газеты, помощник генерального прокурора Джозеф Хант потребовал от издателя документально подтвердить, что аноним не подписывал соглашение о неразглашении секретных данных, а также сообщить, когда и где работал автор произведения. Отмечается, что эти сведения могут быть использованы, чтобы идентифицировать анонимного автора.

Минюст США отмечает, что если аноним действительно является высокопоставленным чиновником, его книга может нарушить обязательства о неразглашении.

В минувшем году газета опубликовала анонимную статью, в которой автор утверждал, что работает в администрации Трампа, однако президента он не поддерживает и старается «действовать в интересах страны». Также чиновник заявлял, что намеренно саботирует распоряжения Трампа. В Белом доме назвали анонима трусом и попытались установить его личность.