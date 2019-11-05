Пушков прокомментировал призыв Украины к Эстонии бороться с «Северным потоком — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал призыв Таллина к Риге о совместной борьбе со строительством российского газопровода «Северный поток - 2».

На своей странице в Twitter gредседатель комиссии по информационной политике Совфеда отметил, что не имеющая отношения к проекту Украина призвала Эстонию, которая имеет к нему еще меньше отношения, вместе бороться с ним.

Пушков с иронией отметил, что Киеву остается подключить к этой борьбе Исландию, Гренландию и Фарерские острова

«Но, полагаю, там больше здравого смысла и они не согласятся», - отметил член Совфеда.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук предложил министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться со строительством «Северного потока — 2». В ответ он назвал поднятую тему важной и согласился с необходимостью согласовать действия для противостояния проекту.