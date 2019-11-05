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3:03   5 Ноября 2019
Весь мир

Главной целью Турции в Сирии является ликвидация курдских боевиков, заявил эксперт

Главной целью Турции в Сирии является ликвидация курдских боевиков, заявил эксперт

Борьба с курдскими бандформированиями является главным стратегическим интересом Турции, заявил в интервью ФАН заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Политолог отмечает, что региональные цели Анкары в первую очередь связаны с решением проблемы курдских группировок, прежде всего - Рабочей партии Курдистана. По его словам, для Турции это организация по террористической угрозе находится на первом месте, поэтому с ней необходимо бороться - для этого и была запущена операция «Источник мира». Кроме того, дополнительной задачей является сирийских беженцев в зоне безопасности.

Кошкин отмечает, что Турция активизировала антитеррористическую деятельность после того, как согласовала ее с лидерами других стран - США и России. Он напомнил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган приезжал на переговоры с российским коллегой владимиром Путиным в Сочи, а также вел телефонную беседу с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Результатом антитеррористических усилий Анкары теперь стала эта ликвидация одного из главарей РПК, для Турции это очень важно», - отметил он.

Кошкин добавил, что стабилизации обстановки на сирийско-турецкой границе в значительной степени поспособствовала Россия, которая в настоящее время участвует в процессе обеспечения безопасности на севере Сирии.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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