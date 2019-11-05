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 Турецкие военные задержали сестру аль-Багдади, сообщают СМИ

Турецкие военные задержали сестру аль-Багдади, сообщают СМИ
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Главной целью Турции в Сирии является ликвидация курдских боевиков, заявил эксперт

Главной целью Турции в Сирии является ликвидация курдских боевиков, заявил эксперт

 Турецкие военные задержали сестру аль-Багдади, сообщают СМИ

Турецкие военные задержали сестру аль-Багдади, сообщают СМИ
2:44   5 Ноября 2019
Весь мир

Турецкие военные задержали сестру аль-Багдади, сообщают СМИ

Турецкие военные задержали сестру аль-Багдади, сообщают СМИ

Силы Турции в понедельник задержали сестру якобы ликвидированного главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника.

Отмечается, что Расмия Авад была захвачена около населенного пункта Азаз. Источник выразил надежду, что турецкой стороне удасться узнать от сестры аль-Багдади ценные сведения о внутреннем устройстве ИГ*.

Отмечается, что сейчас сестру главаря ИГ* допрашивают. Вместе с ней задержан ее супруг и невестка.

Президент США Дональд Трамп заявил о «ликвидации» аль-Багдади 27 октября. Несмотря на то, что он поблагодарил Москву за содействие, в Минобороны РФ заявили, что не имеют достоверных сведений о мнимой операции.

Эксперты полагают, что таким образом Трамп решил набрать себе политических баллов перед президентскими выборами в США и восстановить репутацию страны после политического поражения на Ближнем Востоке.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев

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