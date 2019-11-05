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2:34   5 Ноября 2019
Общество

Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявила украинский политик

Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявила украинский политик

Экс-нардеп Украины Анна Герман усомнилась в том, что президент Украины Владимир Зеленский является хозяином в своем офисе. Об этом она заявила в эфире украинского телеканала «112 Украина».

Политик отметила, что украинский президент не управляет ситуацией в стране. По ее словам, причиной этому является непрофесионализм Зеленского и его помощзников  - в частности, он проявляется при подготовке визитов главы государства на территории страны.

Герман отметила, что Зеленский «точно не является хозяином в Офисе президента».

Также она подчеркнула, что спасти эту власть может политик Юлия Тимошенко, если станет премьер-министром. При этом она выразила сомнение в том, что это случится.

Первого ноября украинские СМИ сообщали, что жители Тернополя встретили Зеленского, который приехал в город для представления нового губернатора, акцией против применения «формулы Штайнмайера».

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Автор: Олег Королев
#украина #зеленский

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