Украина готова к прекращению транзита газа с Россией, заявили в Киеве

Украина готова к тому, чтобы Россия прекратила транзит газа через украинскую газотранспортную систему, заявил глава министерства энергетики страны Алексей Оржель.

По его словам, Киев готов к ситуации с остановкой транспортировки газа. По словам министра, сейчас в подземных хранилищах Украины находится рекордное количество газа - оно нужно для того, чтобы пройти отопительный сезон.

Орджель сообщил, что объемы газа в ПХГ такие, что Украина якобы может пройти его без «транспортировки или поставок газа». Однако, он отметил,. что Киев не исключает из своих целей приоритетность подписания нового договора о транзите.

Ранее Россия согласилась рассмотреть возможность заключение нового транзитного контракта на европейских условиях, если Украина примет соответствующее законодательство. Однако, трехсторонние консультации не увенчались успехом: Брюссель и Киев высушали позицию Москвы, но отказались отвечать.