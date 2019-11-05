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2:03   5 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украина готова к прекращению транзита газа с Россией, заявили в Киеве

Украина готова к прекращению транзита газа с Россией, заявили в Киеве

Украина готова к тому, чтобы Россия прекратила транзит газа через украинскую газотранспортную систему, заявил глава министерства энергетики страны Алексей Оржель.

По его словам, Киев готов к ситуации с остановкой транспортировки газа. По словам министра, сейчас в подземных хранилищах Украины находится рекордное количество газа - оно нужно для того, чтобы пройти отопительный сезон.

Орджель сообщил, что объемы газа в ПХГ такие, что Украина якобы может пройти его без «транспортировки или поставок газа». Однако, он отметил,. что Киев не исключает из своих целей приоритетность подписания нового договора о транзите.

Ранее Россия согласилась рассмотреть возможность заключение нового транзитного контракта на европейских условиях, если Украина примет соответствующее законодательство. Однако, трехсторонние консультации не увенчались успехом: Брюссель и Киев высушали позицию Москвы, но отказались отвечать.

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Автор: Олег Королев
#украина #газ

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