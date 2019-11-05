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1:41   5 Ноября 2019
Россия

Путин произнес тост за судьбу лауреатов конкурса имени Чайковского

Путин произнес тост за судьбу лауреатов конкурса имени Чайковского

Российский президент Владимир Путин после концерта в столичном парке «Зарядье» встретился с лауреатами конкурса имени П.И. Чайковского.

В вечер понедельника оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев исполнили Симфонию №5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Прокофьева. В программе также было выступление лауреатов конкурса. На встрече после концерта участвовали дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, глава Минкульта РФ Владимир Мединский и вице-премьер Ольга Голодец.

Путин отметил, что Гергиев рассказал ему о том, что организует поездки лауреатов конкурса по другим странами, чтобы там ознакомились с русской музыкой поближе.

Президент России поблагодарил музыкантов за концерт. Поднимая бокал шампанского, он пожелал лауреатам конкурса имени Чайковского, чтобы их творческая судьба соответствовала масштабам их талантов.

В свою очередь Гергиев рассказал Путину о каждом из лауреатов и признался, что перед жюри конкурса стояла очень сложная задача по выбору лучших из участников.

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Автор: Олег Королев
#путин #музыканты #чайковский

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