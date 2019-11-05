Украина направила три ноты протеста РФ из-за гуманитарных конвоев в Донбассе

Украина направила РФ три ноты протеста из-за гумконвоев в Донбасс, сообщила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.

На своей странице в Twitter она заявила, что все три российских гуманитарных конвоя, которые прибыли в Донабсс, имели «следствием» ноту протеста Украины российской стороне.

МЧС РФ доставляет гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины с августа 2014 года. За этот период в Донбасс более 80 колонн привезли в Донбасс около 80 тысяч колонн гуманитарных грузов. Отмечается, что Киев неоднократно выражал протест в связи с помощью. Российский МИД неоднократно заявлял, что Москва рассчитывает на конструктивное сотрудничество с партнерами из ОБСЕ и Украины по вопросу доставки гуманитарной помощи на территорию Луганской и Донецкой областей.

Ранее украинские власти объявили в Донбассе экономическую и транспортную блокаду, что только ухудшало гуманитарную обстановку в регионе.