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1:02   5 Ноября 2019
Весь мир

Вступление Украины в НАТО возможно, заявил Столтенберг

Вступление Украины в НАТО возможно, заявил Столтенберг

Украина когда-нибудь вступит в НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В интервью украинскому телевидению он сообщил, что все члены организации согласны с тем, что Украина станет членом Альянса.

Столтенберг напомнил, что Черногория рисоединилась к НАТО только два года назад, а Северная Македония якобы через несколько месяцев станет членом НАТО. По его словам, происходящее сейчас похоже на то, что было после падения Берлинской стены - тогда никто не мог предстать, что Польша и страны Балтии могут быть составе блока.

Также генсек НАТО отметил, что организация поможет Украине помочь с усилением реформ и модернизации общества, чтобы страна могла вступить в альянс. На вопрос о том, не оставит ли НАТО Украину «серой зоной» между Россией и Европой, он уклончиво омтетил, что страна является одним из 40 партнеров организации.

По его словам, для некоторых стран партнерство является первым шагом к членству. Генсек добавил, что для полноценного членства Киева необходимо подумать над тем, что организация может сделать совместно с этой страной.

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Автор: Олег Королев
#украина #нато

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