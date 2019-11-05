Смена власти в США не освободит нефтяные месторождения Сирии от разграбления, уверен эксперт

Смены курса американской политики на Ближнем Востоке не стоит ожидать даже при смене власти после президентских выборов в США, считает исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Быков. Об этом он заявил в интервью ФАН.

По его словам, взаимные обвинения кандидатов в президенты США не удивительны, поскольку своей вины за серьезные проступки или серые схемы на Ближнем Востоке США не признают своей вины - ответственность за них перекладывают на кого-то прошлого. Быков отметил, что при демократах обвиняли администрацию Джорджа Буша-младшего, затем Трамп стал обвинять Обаму, сейчас же обвиняют Трампа.

Эксперт отмечает, что избираемые в США политики могут говорить что угодно, чтобы набрать политических очков. Он отметил, что это вообще не должно каким-то образом «соответствовать политологии или чему-то еще», поскольку является всего лишь риторикой.

Аналитик омтечает, что сложно говорить о возможном резком повороте внешнеполитической политики США, поскольку она укоренилась во многих направлениях, включая - Блиэний восток.