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 Смена власти в США не освободит нефтяные месторождения Сирии от разграбления, уверен эксперт

Смена власти в США не освободит нефтяные месторождения Сирии от разграбления, уверен эксперт
0:44   5 Ноября 2019
Весь мир

Смена власти в США не освободит нефтяные месторождения Сирии от разграбления, уверен эксперт

Смена власти в США не освободит нефтяные месторождения Сирии от разграбления, уверен эксперт

Смены курса американской политики на Ближнем Востоке не стоит ожидать даже при смене власти после президентских выборов в США, считает исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Быков. Об этом он заявил в интервью ФАН.

По его словам, взаимные обвинения кандидатов в президенты США не удивительны, поскольку своей вины за серьезные проступки или серые схемы на Ближнем Востоке США не признают своей вины - ответственность за них перекладывают на кого-то прошлого. Быков отметил, что при демократах обвиняли администрацию Джорджа Буша-младшего, затем Трамп стал обвинять Обаму, сейчас же обвиняют Трампа.

Эксперт отмечает, что избираемые в США политики могут говорить что угодно, чтобы набрать политических очков.  Он отметил, что это вообще не должно каким-то образом «соответствовать политологии или чему-то еще», поскольку является всего лишь риторикой.

Аналитик омтечает, что сложно говорить о возможном резком повороте внешнеполитической политики США, поскольку она укоренилась во многих направлениях, включая - Блиэний восток.

«Однако, если учитывать, что США — страна с резкими противовесами, то там один в поле далеко не всегда воин», - подчеркнул он.,

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды #нефть

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