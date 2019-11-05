США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

США официально уведомили Всемирную организацию о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

В документе говорится, что США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, Согласно условиям соглашения, США направили официальное уведомление об этом в ООН. Выход американской стороны вступит силу спустя год после данного уведомления.

Также Помпео напомнил, что американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе из соглашения в связи с «несправедливым экономическим бременем», возлагаемым на США.

Парижское соглашение по климату - первое международное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года. Оно определяет план действий по приостановке глобального потепления: его стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к новому климату.