Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

 Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя

Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя
Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

 В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

 Российская военная полиция продолжает патрулировать две сирийские провинции

Российская военная полиция продолжает патрулировать две сирийские провинции
Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

 Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя

Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя
Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

 В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

 Российская военная полиция продолжает патрулировать две сирийские провинции

Российская военная полиция продолжает патрулировать две сирийские провинции
0:22   5 Ноября 2019
Весь мир

США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

США официально уведомили Всемирную организацию о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

В документе говорится, что США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, Согласно условиям соглашения, США направили официальное уведомление об этом в ООН. Выход американской стороны вступит силу спустя год после данного уведомления.

Также Помпео напомнил, что американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе из соглашения в связи с «несправедливым экономическим бременем», возлагаемым на США.

Парижское соглашение по климату - первое международное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года. Оно определяет план действий по приостановке глобального потепления: его стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к новому климату.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #парижское соглашение по климату

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...