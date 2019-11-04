Российская военная полиция продолжает патрулировать две сирийские провинции

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, в ходе брифинга в понедельник сообщил, что российская военная полиция продолжает проводить патрулирование по двум маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Эль-Хасака.

Слова Бореннкова приводит РИА Новости.

«Четвертого ноября российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлы – Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака и Кобани – Шиух-Фаукани провинции Алеппо», - заявил он.

Напомним, 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий в числе прочего ввод подразделений российской военной полиции и местных пограничников на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами проводившейся Анкарой военной антитеррористической операции «Источник мира». Данные подразделения призваны содействовать выводу за пределы 30-километровой буферной зоны курдских вооруженных формирований с вооружениями. После того, как глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о досрочном отводе курдских отрядов от границы, началось совместное российско-турецкое патрулирование.