Учения России у берегов Сирии показали серьезность ее возвращения в Средиземноморье

Совместные военные учения российских Воздушно-космических сил и Военно-морского флота по проверке боеготовности сил оперативного соединения, которые прошли в Средиземном море, наглядно демонстрируют, что Россия не позволит устраивать в регионе акты агрессии и провокации.

Такое мнение в беседе с информационным агентством «ПолитРоссия» высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее командир оперативного командования в дальней оперативной зоне, капитан первого ранга Сергей Тронев сообщил журналистам, что в ходе активной фазы маневров был проведен ряд мероприятий с использованием артиллерийского и ракетного оружия, а также отработана защита и охрана судоходства в зоне ответственности.

Особенностью проведенных учений являлось то, что участие в них принимала разрозненная группировка, в которую входили корабли Балтийского и Черноморского флотов, авиация ВКС, береговые ракетные комплексы «Бастион», а также тральщики и суда обеспечения.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, подобные учения необходимы, чтобы поддерживать уровень боеготовности средиземноморского оперативного соединения Военно-морского флота России на должном уровне.

При этом Дандыкин отметил, что появление авиагруппировки стало долгожданным для всех моряков, находящихся в оперативном соединении на Средиземном. И тот факт, что там в районе Тартуса, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, находятся береговые комплексы, необходимо использовать.

«Ситуация в этом регионе весьма сложная. И поэтому необходимы все компоненты присутствия российских вооруженных сил, включая и соединения, и подводные силы, и надводные корабли Черноморского и Балтийского флотов, отметил эксперт, добавив при этом: - Авиационное прикрытие является, пожалуй, самым главным на случай боевых действий. А береговая компонента «Бастион» – верный союзник, который может прикрыть наши силы на расстоянии до 300 километров и нанести удар по вероятному противнику».

При этом эксперт отметил, что все вокруг, в том числе и страны-члены НАТО, знают, насколько это серьезное оружие. Размещение Россией в Средиземном море такой серьезной группировки войск говорит о том, что наша страна никому не позволит устраивать там какие-либо провокации или акты агрессии, и можно лишь радоваться, что на этом направлении у нас есть авиабаза Хмеймим, а также достаточно «длиннорукое» прикрытие систем ПВО – комплексы С-400, прикрывающие наши корабли не только у сирийского побережья, но на всем восточном Средиземноморье.

В заключение эксперт отметил, что все происходящее – это хорошая заявка на то, что Россия вернулась в данный регион всерьез и надолго, и любому, кто придет туда с недобрыми намерениями придется туго.